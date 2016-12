Capodanno, Ama potenzia il servizio. In strada task force di 140 lavoratori

Servizi potenziati anche per l'ultimo giorno del vecchio anno e per il primo del nuovo da parte dell'Ama. E' stato infatti predisposto un piano operativo straordinario per assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e i servizi di pulizia, spazzamento, raccolta differenziata, oltre al regolare funzionamento del ciclo impiantistico a disposizione per la selezione e il trattamento dei rifiuti durante il primo gennaio.

Già nella notte di San Silvestro, una task-force composta complessivamente da circa 140 operatori e circa 90 mezzi (bilici, compattatori, autobotti, officine mobili, lava-strade, macchine vuota-cassonetti, spazzatrici “pesanti” e “medie”, furgoncini per il trasbordo dei rifiuti, ecc.) assicurerà servizi di pulizia presso i siti che ospiteranno gli eventi de “1 gennaio 2017 – La festa di Roma”: Circo Massimo e aree dei “ponti” (S. Angelo, Sisto, Mazzini, Principe Amedeo di Savoia, Ponte della Musica, Ponte della Scienza).

Sarà inoltre attivo il servizio di raccolta dei rifiuti, in particolare presso le attività commerciali di ristoro (ristoranti, pub, ecc.). Interventi straordinari sono inoltre previsti nelle altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani: via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza di Spagna, scalinata di Trinità de’ Monti, Pincio, piazza del Popolo, Pantheon, Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo de’ Fiori, piazza Trilussa, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone, via Veneto, ecc. In aggiunta, squadre dedicate effettueranno interventi di igienizzazione e sanificazione con enzimi biologici.



Nella giornata del primo gennaio, saranno complessivamente al lavoro oltre 1.300 dipendenti tra operatori, autisti e “preposti”, che garantiranno i servizi di raccolta dei rifiuti, pulizia e spazzamento in tutta la città, comprese le aree dove prosegue “La festa di Roma”, con il supporto del personale delle officine che resteranno aperte per garantire l’uscita dei mezzi.



Saranno regolarmente in funzione gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati. Saranno garantiti tutti i consueti presidi delle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, piazza Venezia, Fori Imperiali, ecc.



A seguire le operazioni sul territorio, saranno poi presenti “preposti” Ama (responsabili di area, capizona, capisquadra, ecc.) che monitoreranno il servizio in tutti e 15 i municipi.