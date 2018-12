Capodanno a Roma: Circo Massimo blindato, controlli con metal detector e agenti anti terrorismo

Unità speciali antiterrorismo, artificieri e aree controllate con appositi metal detector. Il Capodanno a Roma sarà sicuro. Il segnale, chiaro, lo danno le forze dell'ordine, unite, che hanno intenzione di replicare il piano sicurezza che già ha funzionato per l'anno scorso.

Considerato che il Capodanno sarà festeggiato a Roma con una serie di eventi che determineranno una presenza diffusa di persone in varie aree della città, saranno adottati modelli operativi che vanno dall'impiego di reparti specializzati nella gestione di "dinamica di folla", a squadre di cinofili anti esplosivo che opereranno in sinergia con gli artificieri, a pattuglie appiedate in uniforme, ad agenti in bicicletta nelle zone di medio affollamento, alle pattuglie a cavallo nelle aree verdi del Circo Massimo e del Colosseo.

Saranno in campo anche le unità specificatamente addestrate per l'anti terrorismo U.O.P.I della Polizia di Stato - Unità Operative di Pronto Intervento, le A.P.I. – Aliquota Pronto Impiego e le S.O.S. – Squadre Operative di Supporto dell’Arma dei Carabinieri. Insomma tutti in campo per prevenire qualsiasi tipo di problema.

A Circo Massimo, dove si terrà l'evento principale con Vinicio Capossela, l'orchestra di Torpignattara, e il dj set di Achille Lauro sono attese 40mila persone e si applicherà molto probabilmente il "numero chiuso" come già stabilito lo scorso anno verranno predisposti varchi conta persone di entrata e l'afflusso sarà controllato con il metal detector.

Nell'area sono previsti anche divieti di sosta ad ampio raggio (sul lungotevere Aventino già da domenica 30) e dalle 19 circa, la pedonalizzazione dell'area, con chiusure su via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi (comunque già interdetta alla circolazione per la "We Run Rome"), via della Greca e piazzale Ugo La Malfa.

Eventi e particolari controlli anche ad Ostia con lo spettacolo dei fuochi d'artificio al Pontile. Previsti blocchi stradali anche in diverse zone della città, soprattutto in prossimità dei locali. A dare supporto, dal pomeriggio del 31 fino alla sera del 1 gennaio, anche 800 agenti della Polizia Locale.

Nel pomeriggio del 31 dicembre attenzione rivolta anche alla celebrazione dei Vespri nella basilica di San Pietro delle 17. Transennati anche alcuni tratti di strada in via di Porta Angelica, via dei Corridori, via della Conciliazione, largo degli Alicorni.

Prevista la rimozione di veicoli in sosta lungo le corsie complanari di via della Conciliazione, nei tratti Cavalieri del Santo Sepolcro-Pfeiffer e Erba-Rusticucci. Dalle 11:30, divieto di transito a Borgo Santo Spirito tra piazza Gregori e largo degli Alicorni e in via dei Corridori tra via Rusticucci e largo del Colonnato. Le stesse misure di viabilità e sicurezza saranno adottate il Primo gennaio per l'Angelus.

A pulira la città ci penserà Ama che ha annunciato di mettere in campo una trask force. Già nella notte di San Silvestro, una task-force composta complessivamente da circa 140 operatori e circa 90 mezzi (bilici, compattatori, autobotti, officine mobili, lava-strade, macchine vuota-cassonetti, spazzatrici, furgoncini per il trasbordo dei rifiuti, ecc.). Personale aziendale presidierà anche i varchi di accesso all'evento (qui la notizia completa).