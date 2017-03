A Capena case senza acqua potabile causa "prolungata assenza di pioggia"

"L'Amministrazione Comunale informa i cittadini che, a partire dalle prossime ore, è possibile che si registri, in diverse zone del territorio comunale, una carenza d'acqua anche in considerazione della prolungata assenza di precipitazioni piovose di carattere rilevante". Questo l'avviso comparso ieri mattina sul sito istituzionale del Comune di Capena, provincia nord della Capitale. Un annuncio di possibile carenza idrica che ha preso vita a partire delle 18:00 di lunedì 6 marzo, quando i rubinetti delle case della cittadina tiberina sono rimasti a secco. Una situazione anomala, come spiega una residente di Capena, soprattutto considerando che "anche qui piove dallo scorso venerdì, con un acquazzone che si è abbattutto nella zona tutta questa notte".

CARENZA IDRICA A CAPENA - A denunciare la carenza idrica una residente in via Capena Maria Luisa Andreozzi: "Quello di Capena è un serio problema, che mai si era verificato nei mesi invernali, ma che da anni si verifica da maggio a settembre. Sinceramente siamo stanchi di vivere in questa situazione. Occorrono dei lavori urgenti all'acquedotto e ai punti di raccolta, assolutamente insufficienti ormai per tutte le famiglie che popolano questo Comune".

NON POSSIAMO VIVERE CON I SECCHI - Numerosi i problemi causati dalla chiusura dell'acqua: "Non si può vivere riempendo secchi e taniche nel 2017 - spiega ancora Maria Luisa Andreozzi -, e soprattutto non è attendibile la motivazione della carenza delle piogge". "Ho inviato una lettera al Comune e mi auguro che il problema venga risolto a monte, e non solamente temporaneamente. Comprendo la possibilità di rimanere senza acqua nei mesi estivi, anche se a Capena è purtroppo la normalità, ma anche d'inverno non è giustificabile". Nessuna difficoltà invece per i residenti fuori dal centro abitato di Capena, come a Colle del Fagiano, dove l'acqua per le abitazioni viene presa direttamente dai pozzi gestiti dal Consorzio.