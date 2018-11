Smontate e rivendute al mercato nero: scoperto capannone di auto rubate

E’ stato il rumore di un avvitatore ad indurre gli agenti della squadra della polizia giudiziaria della Stradale di Roma a fare irruzione in un capannone abusivo all'Albuccione, frazione del Comune di Guidonia Montecelio, ben nascosto e privo di indicazioni.

All’interno hanno sorpreso due cittadini romeni ed un minorenne di nazionalità serba intenti a smontare un veicolo, rubato tre giorni prima a Roma.

Complessivamente sono 7 le auto rubate ritrovate più o meno integre, tra le quali una Fiat Doblò sottratta presso un deposito di autovetture della Capitale, ancora da immatricolare ed un costoso camper rubato ad un turista francese; 4 scocche di autovetture completamente cannibalizzate (rubate tra il 17 e il 26 novembre); 7 motori di auto rubate e numerosi documenti di circolazione e targhe riconducibili ad un numero di veicoli ancora da quantificare.

Quanto rinvenuto, fa ipotizzare che la banda “cannibalizzasse”, in media, due veicoli al giorno. Gli agenti hanno provveduto al sequestro di tutti i veicoli e dell’attrezzatura che veniva utilizzata per lo smontaggio e l’imballaggio dei pezzi che dovevano essere immessi nel mercato dell’usato.

I due romeni di 37 e 34 anni, arrestati, venivano associati presso il carcere di Rebibbia mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà e riaffidato ai genitori. Sono in atto accertamenti per completare le attività di identificazione dei veicoli.