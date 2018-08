Roma cantiere aperto, il rientro è una gimcana: tutte le strade chiuse per lavori

Roma cantiere aperto. Terminate le ferie molti romani sono pronti a tornare a lavoro, ma se è vero che molti abitanti sono rimasti in città in questo mese di agosto, è altrettanto vero che il primo controesodo estivo farà registrare un incremento importante dei mezzi in circolazione. Sono molti gli uffici la cui riapertura è prevista per lunedì 27 agosto. Così in attesa del vero banco di prova che sarà, come sempre, quello della riapetura delle scuole (dal 14 al 17 settembre a seconda dei vari istitutiti di ordine e grado), gli abitanti dell'Urbe faranno le prove generali del traffico, alle prese con decine di cantieri e lavori stradali ancora in corso d'opera.

Porta Maggiore

Importante crocevia è la zona di Porta Maggiore dove proseguono i lavori per il rinnovo dei binari, ma intanto da sabato 11 agosto si è completata una prima fase dei lavori e la viabilità è tornata regolare. Rimossa una parte del cantiere, è stato riaperto al transito veicolare il tratto piazzale Labicano-viale Scalo San Lorenzo.

Corso d'Italia e viale del Muro Torto

Chi è solito solito percorrere i sottovia di Corso Italia ed Ignazio Guidi o viale del Muro Torto sarà invece alle prese con dei lavori di ammodernamento alla rete elettrica fino al 3 settembre. Nel sottovia Guidi quindi, rampe di accesso chiuse da via Nomentana, piazza della Croce Rossa e Corso d’Italia. In Corso d’Italia sono chiuse le rampe di accesso dalle carreggiate di superficie. In viale del Muro Torto, invece, c'è la svolta obbligatoria a destra all’uscita di via di Porta Pinciana per i veicoli provenienti da piazzale Flaminio.

Viadotto della Magliana

Sul Viadotto della Magliana sono invece iniziati il 23 agosto i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Sino al 15 settembre sarà in vigore il restringimento a una corsia della carreggiata sinistra da via del Cappellaccio fino al Ponte della Magliana in direzione di Fiumicino.

Ponte della Magliana

Per quanto riguarda il Ponte della Magliana, invece, alla fine dello scorso anno, Roma Capitale ha commissionato un'analisi sullo stato delle strutture ad uno studio di ingegneria il cui responsabile è il Professor Franco Braga, dell'Università Sapienza di Roma, che ha concluso indicando alcuni "interventi prioritari da eseguire".

Ponte della Scafa

Roma e Fiumicino continuano invece ad essere divise da un ponte, quello della Scafa,(qui gli ultimi aggiornamenti sulla situazione) chiuso dalle 19:00 di lunedì 20 agosto per eseguire delle verifiche tecniche strutturali. Si tratta di un'arteria fondamentale, che collega direttamente Ostia ed il Comune della provincia romana. Per questo si stanno cercando soluzioni alternative. Per adesso Fiumicino è raggiungibile da Roma percorrendo la via Portuense o l'Autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino; chi, provenendo da Roma, si deve recare nella zona nord del Comune di Fiumicino può percorrere invece la via Aurelia. In attesa della possibile realizzazioe di un ponte militare da mercoledì 29 agosto il ponte sarà riaperto a senso unico alternato.

Pontina a 30 km/h

Il litorale e la zona sud di Roma saranno interessate anche dai lavori, programmati sempre da Astral, sulla via Pontina che dalle 18 del 27 agosto, fino alle 23:59 del 7 settembre, subirà limitazioni al traffico per la messa in sicurezza dei cavalcavia (qui i rilievi) e dei sottopassi "ammalorati".

Verifiche sui cavalcavia

Astral ha così comunicato un restringimento in carreggiata sui luoghi dell'intervento, ricadenti nel tratto di strada dal km 28+400 circa al km 68+400 circa, per consentire la chiusura alternata di entrambe le corsie di marcia in direzione Latina e direzione Roma. Oltre i restringimenti anche le limitazioni della velocità a 30 km/h nel suddetto tronco viario, ossia 40 chilometri di via Pontina.

Flaminia: ponti e cavalcavia sotto osservazione

I controlli riguardano anche il cavalcavia di Grottarossa. Dopo l'allarme per alcuni calcinacci caduti dal ponte sulla via Flaminia e una momentanea chiusura, la strada è stata limitata al traffico con carreggiate ristrette. Un provvedimento adottato per permettere i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia evitando le sollecitazioni allo stesso. Restringimento di carreggiata anche per il ponte. Tanti cantieri con quello del chilometro 9+750, in corrispondenza del ponte n.4, chiuso con la circolazione tornata regolare, ovvero senza restringimenti nelle due direzioni di marcia, dalla mattinata di domenica.

Castro Pretorio

Da lunedì 27 a giovedì 30 agosto viale Castro Pretorio chiuso al traffico, per interventi di manutenzione stradale, in direzione di viale del Policlinico, tra via San Martino della Battaglia e viale del Policlinico. Dalle 20 di mercoledì 29 alle 6 di giovedì 30 e dalle 20 di giovedì 30 alle 12 di venerdì 31 agosto, inoltre, la chiusura interesserà il tratto in direzione di viale dell'Università tra viale del Policlinico e via San Martino della Battaglia. Nelle notti tra martedì 28 e mercoledì 29 agosto e tra giovedì 30 e venerdì 31 è prevista la deviazione delle linee N2, N2L e N13.

Via della Stazione Laurentina

In via della Stazione Laurentina, fra piazzale Douhet Giulio e via Francesco de Suppè, strada chiusa al traffico dalle 9:00 del 27 agosto sino al 2 settembre.

Voragini e dissesto del manto stradale

A questa lunga lista bisogna poi aggiungere via Fonteiana a Monteverde (qui la notizia), chiusa al traffico dal 18 agosto fra via di Donna Olimpia e via Abate Ugone "causa voragine". Causa dissesto del manto stradale dal 24 di agosto è inoltre chiusa via Folco Portinari (Colli Portuensi).

Cantieri aperti

Ed ancora la via Nomentana Nuova, dove dal 24 agosto è in vigore un restringimento di carreggiata fra Ponte Tazio e Via Val Chisone. Stesso copione sulla via Laurentina, dove sussiste un restringimento di carreggiata "causa lavori" dal 24 agosto (sino al 22 settembre) fra via Achille Campanile e via dei Genieri.

Cantieri in programma

Dal 27 agosto inoltre restringimento di carreggiata su via Quinto Publicio. Sempre dalla mezzanotte di lunedì (sino al 30 agosto) chiusa al traffico via Flavio Stilicone al Don Bosco, fra via Calpurnio Fiamma e via Livio Salinatore. Il 29 di agosto restringimenti di carreggiata anche su via di Monte del Gallo (zona Valle Aurelia).