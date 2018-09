Roma cantiere aperto: le modifiche alla viabilità ed ai percorsi dei bus

Centocelle, Rocca Cencia, il Laurentino e la zona della Cecchignola, passando per l'Esquilino, l'Appio Latino, Torrevecchia e Montemario. Sono alcuni dei quadranti della Capitale interessati in questi mesi di settembre ed ottobre da lavori stradali e cantieri a cielo aperto. Transenne e deviazioni che riguardano non solamente automobilisti e motociclisti, ma anche i romani che usufruiscono dei mezzi pubblici della Città Eterna. A fornire una mappa delle strade e delle zone interessate dalle modifiche alla viabilità la pagina di Muoversi a Roma, che indica nel dettaglio i percorsi alternativi cantiere per cantiere.

Cantieri aperti il 10 settembre

Partiti lunedì 10 settembre i cantieri che potrebbero incidere sui tempi di marcia delle linee 055 in via di Rocca Cencia; 044, 703L e 789 in viale dell'Umanesimo all'Eur; 889, 907 e 993 sulla Boccea, dove si lavora a poca distanza dalla circonvallazione Cornelia e da piazza dei Giureconsulti. Sempre dal 10 settembre, l'avvio dei lavori in via Tuscolana, non lontano da via Poggio Tulliano, con possibili rallentamenti sino al 21 settembre per la linea 657.

Cantieri in vai dei Castani

Tra il 17 e il 18 settembre si concluderanno i rallentamenti delle linee 548 e 552 in via dei Castani dove sono in corso lavori sulla rete telefonica all'altezza di via delle Robinie; nonché delle linee 055 e 555 in via Mattè Trucco, nel VI Municipio.

Cecchignola e Giuliano Dalmata

Sino al 22 settembre i lavori che la società Terna sta eseguendo in via Laurentina, tra via dei Genieri e via Achille Campanile, potrebbero incidere sulle linee 044, 703L, 789 e C8. La linea C8, insieme con la 763, potrebbero rallentare sino al 28 settembre in via Laurentina, all'altezza di via della Sierra Nevada, pe lavori di realizzazione impianto di segnaletica luminosa.

Appio, Quartaccio e Torrevecchia

Fino al 22 settembre, in via Numidia si svolgeranno interventi di potatura. Nel periodo dei lavori, tra largo Pannonia e viale Metronio sarà in vigore un divieto di sosta. Proseguono i lavori straordinari di abbattimento alberi in via Andersen: fino al 5 ottobre la strada sarà chiusa nel tratto compreso tra via Valle dei Fontanili e via del Podere Trieste; le linee 908 e 916 saranno deviata in entrambe le direzioni; da via Andersen deviano per via del Podere Trieste, via del Podere Fiume e via della Valle dei Fontanili da dove riprendono il normale itinerario. Prosegue la chiusura di un tratto di via Cherasco per la presenza di alberi pericolanti. La deviazione della linea 027 è iniziata a fine luglio con una variazione nei primi giorni di agosto. In arrivo dal capolinea di Borgo Ticino, i bus percorrono via della Storta, via Rivoli, via Vinadio. Riprendono poi via Rivoli, via Cherasco (nel tratto transitabile), via Pallanzeno, via Rubiano, via Rivoli, via Gavi, via Vignone, via Rivoli e via della Storta. Deviate, dal 17 settembre, anche le corse scolastiche delle linee 027 e 031.

Stazione Monte Mario

Per lavori stradali sulla corsia preferenziale di via Laurentina, tra via dei Genieri e via Achille Campanile, Fino al 22 settembre, possibili rallentamenti per le linee di bus C8, 044, 703 e789. Fino al 5 ottobre, per lavori in piazza San Felice da Cantalice e in via delle Camelie, potrebbero verificarsi rallentamenti al percorso della linea 548. Per lavori di rifacimento del marciapiede e manto stradale in via Castiglioni, tra via di Torrevecchia e la stazione Monte Mario, sono deviate le linee 46, 49 e n5.

Cantieri all'Esquilino

Per lavori sulla corsia preferenziale di via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano, fino alla chiusura del cantiere prevista per il 28 ottobre, i tram delle linee 3 e 8 in entrambe le direzioni subiranno deviazioni di percorso. Per agevolare gli utenti a collegarsi con il nodo di San Giovanni, sull'itinerario della linea 51 sono temporaneamente istituite due fermate aggiuntive (piazza di Porta San Giovanni per i bus provenienti da viale Castrense e in via Emanuele Filiberto per i bus provenienti in senso opposto).

Viale Togliatti ed Alessandrino

Per lavori, chiuso l'attraversamento di viale Palmiro Togliatti, in corrispondenza dell'incrocio con via dei Platani/via dei Meli. Inoltre è chiusa via del Fosso di Centocelle, tra via dei Meli e via dei Girasoli. Sono deviate le linee 313 e 552; qualora i lavori continuassero sino al fine settimana, nei festivi cambio di percorso anche per la 556F. Dal 17 settembre, con il cantiere ancora aperto, deviazione anche per la 450 scuola.

Viadotto della Magliana

Sul viadotto della Magliana lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Il cantiere è stato prorogato fino al 30 ottobre e la carreggiata sinistra da via del Cappellaccio fino al Ponte della Magliana in direzione di Fiumicino resterà ridotta ad una corsia.

Ponte della Scafa

A Fiumicino, dopo la totale chiusura del ponte della scafa dello scorso 20 agosto, ne è stata successivamente disposta la riapertura a senso unico alternato. Il ponte, resterà transitabile in queste condizioni fino al prossimo 24 settembre giorno in cui sarà riaperto al traffico leggero, ai mezzi di soccorso e al trasporto pubblico locale in entrambi i sensi di marcia. E dal 3 settembre, il ponte della Scafa è collegato con il capolinea della stazione Lido centro di Ostia grazie alla nuova linea 060 attiva dalle 4 del mattino fino a mezzanotte.

Tuscolano e Montesacro

Sono in corso i lavori per la protezione delle corsie preferenziali e i primi interventi hanno interessato via Quinto Publicio mentre entro il 18 settembre dovrebbero concludersi quelli in corso in via Orazio Pulvillo. A seguire, sarà la volta di via Emanuele Filiberto e dell'asse di strade viale Libia-viale Eritrea. Una volta completata la fase di installazione dei cordoli sui tre assi stradali, prenderanno il via i cantieri per la realizzazione di nuove corsie in via Nomentana- via Val d'Aosta e in via di Valle Melaina, lavori che il Campidoglio conta di completare entro quest'anno.

Via Ragazzi del '99

Per un restringimento stradale, dovuto a un cantiere, in via Ragazzi del '99, la linea 763 al momento è deviata: in direzione Cecchignola, da via della Divisione Torino non svolta su via Ragazzi del '99 ma prosegue dritto su via Ghetaldi.