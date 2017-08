Colle Prenestino, trovati e salvati undici cani abbandonati

Undici cani, in stato di abbandono, sono stati ritrovati lunedì pomeriggio da una pattuglia della Polizia Locale in via Valle Bagnata, zona Colle Prenestino.

Il reparto Tutela Ambiente del VI gruppo Torri ha richiesto l’intervento del veterinario della ASL RM 2 che ha verificato lo stato di salute dei cani, 4 adulti e 7 cuccioli, trasportati al canile municipale per le prime cure. Abbandonati in una situazione di totale degrado, dalle segnalazioni di alcuni vicini sembra che stessero manifestando dei comportamenti aggressivi tra di loro, tali da metterne a repentaglio la salute, specialmente quella dei cuccioli.

L'intervento degli agenti ha evitato gravi conseguenze, così come accertato dal medico veterinario che ha visitato gli animali. Sono in corso le ricerche per risalire ai proprietari dei cani e indagini per verificare eventuali irregolarità amministrative ed edilizie sull'edificio e gli spazi in cui sono stati rinvenuti.