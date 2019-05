Cani maltrattati e con parassiti: la denuncia di Earth

Legati ad una catena, pieni di parassiti e con acqua sporca nella ciotola: sono stati trovati così dalle guardie zoofile due cani a Nettuno. La denuncia di Earth: “La Asl del litorale non è collaborativa”. Intanto, le guardie zoofile hanno annunciato denuncia alla Procura della Repubblica.

Cani legati a una catena, con acqua sporca e parassiti

Uno dei due animali era legato ad una catena non a norma, l’altro a un cavo scorrevole di cinque metri. Non solo, i due cani di taglia media erano ricoperti di parassiti e come nutrimento dell’acqua sporca. Questa la scena che si è presentata agli occhi delle guardie zoofile del litorale laziale che hanno immediatamente allertato la Asl locale.

“La ASL che avrebbe dovuto provvedere allo spostamento dei cani al sanitario, chiamata dalle guardie e anche tramite fax dalla polizia locale non è intervenuta e le guardie dopo 5 ore di attesa sono state costrette a lasciare i cani sul posto dopo aver prescritto visita medica, cuccia a norma e catena a norma” hanno spiegato.

Nessun intervento da parte della Asl

Earth ha dato mandato ai suoi legali di denunciare alla procura della Repubblica il comportamento omissivo. Le guardie zoofile torneranno per controllare che le prescrizioni vengano rispettate. “Se non avverrà si procederà penalmente – hanno fatto sapere da Earth - ma sarebbe stato preferibile sia per gli animali che per le guardie zoofile che sono sommerse di segnalazioni, poter portare subito al sicuro gli animali.