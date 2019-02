Ardea: 28 cani e gatti fra sporcizia e degrado in una casa di 30 metri quadrati

Viveva con 28 tra cani e gatti in un'abitazione di circa 30 metri quadrati fra degrado e sporcizia. Siamo ad Ardea, Comune del litorale laziale, dove, su segnalazione degli abitanti della zona, sono intervenute le Guardie Zoofile Norsaa.

Entrati nell'abitazione gli operatori, nonostante le mascherine professionali, hanno faticato non poco, con il dottor Giovanni Recine Medico Veterinario, a permanere negli ambienti e controllare lo stato di salute degli animali.

Venuti a conoscenza, subito dopo, di situazioni che, almeno in via presuntiva, avrebbero potuto mettere a repentaglio gli operatori, il Direttore Norsaa, ha immediatamente attivato le procedure del regolamento di Polizia Veterinaria , informando le autorità sanitarie e il Sindaco.

Il sindaco Savarese, con generosità, considerando gli orari e i tempi tecnici ha emesso provvedimento sanitario, ordinando, la mattina di mercoledì 6 febbraio alla ASL Veterinaria la rimozione degli animali e alla Polizia Locale Ardea la bonifica dei luoghi.

"Siamo orgogliosi - scrivono dal Norsaa - che dopo anni di abbandono, questo episodio può considerarsi risolto, un grazie, inoltre ad ENPA Pomezia per aver preso in consegna alcuni animali e per aver fornito con noi degli alimenti per sostenerli".