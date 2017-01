Camilluccia: cagnolino fugge dal giardino e rischia di essere investito, salvato

Drago, così si chiama il cane salvato ieri mattina in via della Camilluccia da una pattuglia della Polizia di Stato. Quando gli agenti del Reparto Volanti hanno visto il cagnolino fermo in mezzo alla carreggiata, schivato quasi per miracolo da almeno due auto, non hanno esitato a porre in essere quelle manovre che, di solito, si usano in casi di gravi incidenti stradali; usando da una parte l’auto di servizio e dall’altra l’attrezzatura speciale in dotazione, hanno bloccato il traffico e, con molta pazienza, sono riusciti a guadagnare la fiducia dell’animale fino a farlo salire sulla Volante.

TRA LE BRACCIA DEL PROPRIETARIO - "Condotto presso gli uffici del commissariato Ponte Milvio", Drago ha rivelato la sua identità: attaccato al collare aveva una medaglietta con il proprio nome ed un cellulare di riferimento. È stato così semplice rintracciare il proprietario che, ignaro di tutto, era al lavoro, tranquillo di aver lasciato il suo coinquilino a quattro zampe in giardino.