Cane scivola in un canale e rimane bloccato, salvato dai pompieri

Lo hanno tratto in salvo i pompieri. Si tratta di un cane adulto scivolato in un canale e rimasto bloccato. L'allerta ai soccorritori intorno alle 16:00 di venerdì 23 agosto dalla zona di Piana del Sole.

In particolare l'intervento della squadra del Nucleo Saf dei vigili del fuoco è stato eseguito in via Collegno, traversa senza uscita di via Alto, poco distante da via della Muratella. Tratto in salvo dai soccorritori il cane, in buone condizioni, è stato affidato agli organi competenti.