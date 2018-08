Cane cade nel fiume, il padrone si tuffa per salvarlo: intervengono i vigili del fuoco

Momenti di paura nel tardo pomeriggio del 17 agosto per una ragazzo di 30 anni che si era gettato nel fiume Almone, nel Parco della Caffarella, per salvare il suo cane. Sul posto, per salvarli, gli uomini dello Speleo Alpino Fluviale del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco.

Il ragazzo è il suo cane erano stati trasportati dalla corrente del fiume per un centinaio di metri dal punto dove era caduto il cane. Il personale SAF entrava nel fiume Almone e recuperava il ragazzo che veniva poi portato sulla sponda sinistra del fiume per poi affidarlo alle cure mediche del 118. Il cane era riuscito a raggiungere la sponda da solo.