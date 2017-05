Aggredito e costretto alle cure dell'ospedale dopo essere stato morso da un cane di grossa taglia. Tragedia sfiorata sabato pomeriggio in un parco pubblico in zona Pietralata-Monti Tiburtini dove un bambino di 7 anni è stato afferrato da un cane molosso mentre giocava con altri coetanei nell'area pubblica del IV Municipio Tiburtino. I fatti intorno alle 19:00 del 6 maggio, alla presenza di decine di presenti che hanno vissuto dei momenti di grande paura e concitazione.

PROFILASSI ANTIRABBICA - Azzannato dal cane alla spalla, con il morso che ha lambito il collo della piccola vittima, sul posto sono quindi arrivati i soccorritori. Preso in cura dal personale medico del 118 il bimbo di 7 anni è stato trasportato all'ospedale Sandro Pertini in stato di choc. Dimesso dal pronto soccorso del nosocomio di via dei Monti Tiburtini dovrà recarsi al reparto malattie infettive del Policlinico Umberto I per essere sottoposto alla prescritta profilassi antirabbica. Sul posto per gli accertamenti gli agenti della polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale.