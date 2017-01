In una gabbia angusta tra escrementi ed acqua stagnante, cane salvato da Earth

1 / 2

Uno degli ultimi interventi lo hanno fatto a Cerveteri, Comune della provincia romana, dove i volontari di Earth hanno trovato un cane in gabbia, tra escrementi ed acqua stagnante, oltre ad avere le orecchie tagliate. Ad essere salvato dalle guardie zoofile un cane meticcio. Sequestrato ed affidato in custodia giudiziaria alle autorità competenti, la notizia di reato è stata trasmessa in Procura che ha aperto un fascicolo d'indagine.

EARTH NEL 2016 - Cominciato da poco l'anno nuovo, l'associazione nazionale di tutela di ambiente ed animali ha reso noto il bilancio delle attività effettuate nel 2016 nel territorio capitolino. "Numeri che testimoniano il grande impegno di Earth e come questa, anno dopo anno, sia divenuta un punto di riferimento concreto per i cittadini. Solo su Roma sono state 2.500 le segnalazioni pervenute ad Earth, 1.470 i servizi effettuati dalle guardie zoofile e più di 100 sono stati gli animali sequestrati".

DENUNCE E PROCEDIMENTI PENALI - Da parte dell’Ufficio legale dell’associazione sono state presentate 26 denunce e attualmente sono 13 i procedimenti penali in corso. Numeri importanti che denotano come la società sia segnata da reati ambientali e maltrattamento di animali. "Dare voce a chi voce non ne ha – spiega Valentina Coppola, presidente di Earth – è questo il compito di Earth e a giudicare dai numeri sono ancora tanti, decisamente troppi, i casi in cui ci chiedono aiuto. Sono molti infatti i cittadini che si rivolgono a noi per chiederci di intervenire in casi di maltrattamento di animali, per segnalare il vergognoso degrado in cui versano alcune aree e Parchi della nostra città, per chiedere nozioni sulla corretta gestione di animali o semplicemente per capire quali siano gli obblighi legali e i doveri che i possessori di animali devono osservare".

PUNTO DI RIFERIMENTO - "C’è molta partecipazione da parte delle persone e soprattutto tanta voglia di migliorare e Earth si pone come un punto di riferimento per questo cambiamento. Tutti i giorni - conclude Valentina Coppola - Earth è impegnata nel vigilare sui diritti di ambiente e animali garantendone il rispetto, applicando la legge, intervenendo con le sue guardie zoofile e informando il cittadino".

