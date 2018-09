Il cane Hope commuove il web, una cena solidale per consentirle di nuovo l’uso delle gambe

Hope è un cane di tre mesi e suoi occhi tristi raccontano una storia di violenze che ha trovato il lieto fine. "La cucciola è stata picchiata in una baraccopoli con una violenza tale da provocarle l’infermità alle zampe posteriori, non potevamo rimanere indifferenti, l’abbiamo prelevata dal canile comunale della Muratella, dove sarebbe stata soppressa, in quanto paraplegica - ha spiegato Riccardo Manca, vice Presidente di Animalisti Italiani onlus - Non siamo certi che potrà tornare a camminare in maniera autonoma, ma abbiamo il dovere morale di regalarle un'aspettativa di vita migliore".

I progressi di Hope da luglio ad oggi

Picchiata e portata al canile di Muratella, Hope aveva gli arti inferiori completamente paralizzati ma "Non si è arresa - ha spiegato la responsabile nazionale randagismo di Animalisti Italiani onlus, Emanuela Bignami - ha seguito la fisioterapia veterinaria, riacquistando l’uso di un arto. Visti i progressi, il suo allenamento si allungherà e si intensificherà. Doveva essere soppressa, invece ora riesce a giocare con i suoi simili e può persino passeggiare con il suo carrellino o sorretta dalla coda. Ogni trattamento costa, ma non è un sacrificio per noi, il nostro obiettivo è migliorare la sua qualità di vita”.

La cena di solidarietà per restituire l'uso delle zampe a Hope

“Dopo le numerose richieste del web abbiamo organizzato una cena di solidarietà 'per Hope’ - conclude Bignami - Il ricavato sarà destinato alle terapie che consentiranno ad Hope il recupero della funzionalità delle zampe. Il nostro è un appello accorato a una partecipazione di massa, perché ogni piccolo gesto conta. Insieme ce la faremo, per Hope" ha concluso Bignami. La cena si svolgerà in una pizzeria di via Assisi martedì 11 settembre alle ore 19.30.