Il fiuto di Balboa mette nei guai uno spacciatore, arrestato 45enne

A metterlo nei guai è stato Balboa, il cane antidroga dei carabinieri. Così un 45enne livornese, ma residente da anni a Morlupo, è stato incastrato dai Carabinieri della Stazione di Formello e grazie al fiuto del cane del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria.

Spacciatore a Morlupo

I militari, investigando negli ambienti della droga, sono riusciti ad individuare l’abitazione dell’uomo dove avevano il concreto sospetto che si trovasse un grosso quantitativo di droga, pronta per essere immessa nelle piazze dello spaccio.

Marijuana ed hashihs in casa

Dopo aver atteso che l’uomo fosse in casa, i militari sono entrati in azione. Balboa ha dato il segnale che in dei punti nascosti poteva trovarsi dello stupefacente e cosi sono stati rinvenuti 160 grammi di hashish e altri 130g di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi (foto in basso). Il 45enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.