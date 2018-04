Via dei Gordiani: blitz della polizia, 50 agenti circondano ed ispezionano baraccopoli

Blitz della Polizia nel campo di via Gordiani al Prenestino. Oggi 50 agenti hanno circondato la baraccopoli e dato il via ad una serie di controlli a tappeto nell'area della baraccopoli. Sotto la lente d'ingrandimento persone, mezzi e le abitazioni.

Proprio in quel campo, nella notte di Pasqua, era stato tratto in arresto, per "evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato", nonché denunciato per "furto in abitazione", un serbo di 40 anni (qui la notizia completa).

Nella circostanza, per impedire l'arresto, gli abitanti del campo avevano aggredito i poliziotti con un fitto lancio di oggetti sia contro di loro che contro le auto di servizio. Un'aggressione vera e propria che ha permesso a tre complici del 40enne di fuggire. Sulle loro tracce, da ieri, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara.