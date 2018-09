Campo de' Fiori: cibo da strada venduto in scarse condizioni igieniche

Vendeva cibo da strada in scarse condizioni igieniche a Campo de Fiori. Una pattuglia del Pronto Intervento Centro Storico della Polizia Locale, nel corso dei controlli a contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale e degrado urbano, ha fermato questa mattina un venditore ambulante di generi alimentari in via dei Giubbonari, perchè vendeva ai passanti cibi e bevande, in condizioni igieniche precarie e senza alcuna autorizzazione.



Il quarantenne di nazionalità Bengalese, è stato sanzionato per oltre 5000 euro e la merce, in pessimo stato di conservazione, è stata sequestrata e distrutta immediatamente a mezzo AMA.