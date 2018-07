Castel Romano: blitz alla baraccopoli a caccia di droga ed armi

Operazione Alto Impatto alla baraccopoli di Castel Romano dove questa mattina è scattato un maxi blitz della Polizia di Stato con il supporto degli agenti della Poliza Locale di Roma Capitale. Dopo lo sgombero del Camping River e l'operazione contro il fenomeno dei roghi tossici di via di Salone gli agenti con il supporto delle unità cinofile e di un elicottero sono entrati nel campo rom anche con lo scopo di controllare l'insediamento dopo le numerose segnalazioni sull'esistenza dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Presenti anche unità cinofile specializzate nella ricerca di armi ed espolsivi.

Controlli alla baraccopoli di Castel Romano

Numerosi gli agenti impegnati nelle operazioni di controllo ed identificazione delle persone effettivamente residenti nella baraccopoli. Sul tema è intervenuto il Sindacato UGL della Polizia Locale , che in una nota del Coordinatore Romano Marco Milani dichiara: "Per anni abbiamo denunciato le precarie condizioni di sicurezza dei caschi bianchi romani, impiegati in inutili quanto rischiosi piantonamenti, ad insediamenti che si erano nel tempo trasformati in vere e proprie enclavi di illegalità diffusa. Diamo atto a Comando Generale ed Amministrazione Comunale, di essere riuscito finalmente a cambiare l'approccio, demandando le attivitâàdi controllo ad operazioni anche in sinergia con altre forze, finalmente efficienti e svolte in numero di operatori tali, da garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori impiegati".

"Bene nuovo approccio nei campi nomadi"

"Non piú meri quanto inutili piantonamenti di facciata ma efficienti interventi di ripristino di legalitâàe sicurezza in dei luoghi, per troppo tempo abbandonati a se stessi - concludono dalla Ugl -. Nell'auspicarci il prosieguo di tali modalità operative, non possiamo non esprimere il nostro plauso e la nostra soddisfazione per aver recepito il grido della categoria, rimasto purtroppo inascoltato per troppi anni".