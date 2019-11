Scende dall'auto e colpisce camionista con una mazza da hockey, poi scappa

Una lite per una mancata precedenza all'uscita del parcheggio del centro commerciale Kesp. Questo quanto ha innestato la furia di un automobilista che ha 'risolto' la discussione colpendo un camionista con una mazza da hockey per poi darsi alla fuga. E' accaduto sulla via Braccianese, nel Comune di Manziana.

Grazie alla segnalazione al “112” del Pronto Soccorso di Bracciano, dove la vittima, un camionista romano di 53 anni, si è recata per le medicazioni, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’episodio ed al termine di mirati accertamenti hanno scovato l'aggressore.

Identificato in un uomo di 52 anni residente a Manziana, i militari dell'Arma della Compagnia di Bracciano hanno poi trovato e sequestrato 'l’arma' usata durante la colluttazione.

Il violento è stato denunciato alla Procura di Civitavecchia. Le condizioni della vittima non destano preoccupazione.