Paura alla Camilluccia: a fuoco appartamento in via Courmayeur

Domenica mattina di paura a Roma Nord. Un incendio si è sviluppato in un appartamento nel quartiere della Camilluccia. Le fiamme sono state segnalate, poco dopo le 11, in un palazzo di via Courmayeur: al civico 79 a bruciare un'abitazione posta al terzo piano di un fabbricato di sei.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono accorse sei squadre dei vigili del fuoco, con i pompieri che hanno immediatamente tratto in salvo la persona rimasta intrappolata dal fumo. Durante le operazioni si è provveduto, a scopo precauzionale ad evacuare completamente il palazzo.

Nell'incendio sono rimasti coinvolti gli appartamenti del piano sovrastante e di quello sottostante. Al momento, informa il comando di via Genova, non si segnalano feriti.