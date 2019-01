Camilla morta sugli sci: quattro indagati per la tragedia della bambina di Monteverde

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di Camilla Compagnucci, la bambina di 9 anni di Roma, deceduta ieri sulle piste di Sauze d'Oulx. Il pm Giovanni Caspani ha iscritto 4 persone nel registro degli indagati.

Al centro dell'indagine l'uso delle barriere frangivento, contro cui è finita la piccola bambina di Monteverde. I Carabinieri piemontesi hanno sentito il racconto del padre e dell'amico che stavano sciando con la bambina.

I 4 indagati erano già finiti in un'altra inchiesta identica per la morte di Giovanni Bonavenutura, giovane ingegnere di 31 anni morto il 20 gennaio dell'anno scorso. I due fascicoli saranno unificati in un’unica inchiesta.