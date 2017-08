Arrotondava lo stipendio "ripulendo" le camere degli ospiti, arrestata cameriera infedele

Dopo aver rassettato le camere provvedeva a ripulirle di soldi e oggetti costosi. L'avventura della cameriera infedele però è stata interrotta dall'intervento dei carabinieri della stazione Madonna del Riposo.

I fatti sono avvenuti in un albergo lungo la via Aurelia. Qui la donna, di anni 33 e originaria di Napoli, lavorava come cameriera. Precisa e puntuale sul posto di lavoro si è rivelata poi una ladra seriale. Entrava in azione quando i clienti lasciavano la stanza per uscire dall'albergo.

Durante le indagini i militari hanno scoperto che la donna è entrata in azione anche tra il 5 e il 7 agosto scorsi rubando 2 portafogli, un borsello, diverse carte di credito, 290 euro, 90 corone svedesi e 20 sterline britanniche, il tutto ai danni di tre diversi ospiti della struttura.

La refurtiva è stata trovata nascosta nell’armadietto dello spogliatoio, tutti gli oggetti sono stati restituiti ai proprietari. Per la cameriera infedele è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di furto e, ovviamente, la sospensione dal servizio.