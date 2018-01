Il caldo gennaio di Roma: temperature mai così alte. E ieri pioggia mista a terra

Torna il sole a Roma. Dopo la pioggia e il cielo uggioso di ieri, il bel tempo torna a caratterizzare questo gennaio anomalo per la Capitale. Un gennaio caldo, da record. La minima registrata dall'Osservatorio Meteo del Collegio Romano nella notte è stata di 15,4 gradi. "Un vero e proprio record che non avveniva da quasi un secolo - spiega all'Ansa la meteorologa Franca Mangianti presidente dell'Associazione Bernacca e per 40 anni responsabile dell'Osservatorio Meteorologico del Collegio Romano che dal 1782 registra giornalmente i dati sulla Capitale - considerato che il precedente è stato di 14,2 gradi avvenuto il 6 gennaio del 1920".

Il precedente record delle temperature massime a Roma in questo periodo, risaliva al gennaio 2013 (19 gradi). Il caldo anomalo che, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, è stato causato dall'afflusso di aria mite associato ai venti di scirocco, è destinato a diminuire per l'arrivo di correnti più fresche provenienti dal nord".

Ieri intanto in città la pioggia scesa ha lasciato polvere e sabbia. Se ne sono accorti in particolare gli automobilisti di Ostia che hanno ritrovato le proprie auto ricoperte di terra rossa. Sul litorale, inoltre, il vento di scirocco ha causato disagi agli stabilimenti ed il mare grosso ha "mangiato" parte del bar-ristorante della Nuova Pineta-Pinetina.