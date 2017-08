Ondata di calore, bollino rosso fino al 6 agosto: in campo la Protezione Civile 

Temperature africane per tutto il weekend. I picchi di 40, 42 gradi toccati a Roma nella settimana appena trascorsa accompagneranno i romani ancora almeno fino alla giornata di domani, domenica 6 agosto. E per chi rimane in città è attivo il Piano Caldo 2017 (qui tutte le info) e i servizi extra dei volontari della Protezione Civile.

Bottigliette d'acqua nei pressi delle metro

Il Campidoglio ha infatti disposto la distribuzione di bottiglie d’acqua in alcune zone della città, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio come anziani, bambini e persone affette da patologie. Dalle ore 12 i volontari, attivati dall’Ufficio di Porta Metronia, distribuiranno l’acqua nelle stazioni metro di Conca d’Oro Linea B, Magliana e Anagnina, presso lo snodo del parcheggio pullman. La distribuzione avverrà anche in Campidoglio, in prossimità dei Musei Capitolini.

Anche Atac ha predisposto per le giornate di oggi, sabato 5 agosto, e di domani, domenica 6 agosto, un servizio di distribuzione di bottiglie d’acqua agli utenti del trasporto pubblico che avverrà nei principali capolinea del servizio di superficie. "Con l'iniziativa l'azienda vuole contribuire ad alleviare i disagi provocati dall'ondata di caldo eccezionale che sta interessando la città" ha comunicato la municipalizzata tramite nota stampa.

La sindaca alle Oasi

Nella giornata giovedì 3 agosto, la sindaca Raggi si è recata in visita insieme all'assessore Laura Baldassarre alle OASI, i soggiorni diurni per anziani attivati negli impianti sportivi della casa di riposo Roma 3, facenti parte dell'offerta del Piano Caldo. Piscine, palestre, sauna e bagno turco dal 10 luglio alla fine di settembre a disposizone di 600 anziani, distribuiti su turni di 5 giorni. In tutto 3mila ingressi in piscina destinati non soltanto ai centri anziani. A beneficiare della struttura saranno gli ospiti delle Case di Riposo capitoline, dei Centri Alzheimer e dei progetti sperimentali negli edifici ERP di Ponte di Nona e Settecamini e quelli seguiti dai presidi socio assistenziali della Farmacap.