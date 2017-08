Caldo record, "E...state con noi" di Acli: sostegno e assistenza agli anziani

Si chiama "E...state con noi 2017" l'iniziativa promossa dalle ACLI di Roma e la FAP ACLI di Roma in collaborazione con il circolo ACLI Cosimelli che entra nel vivo con la fine di luglio e l'inizio del mese di agosto, periodo che ha registrato alcuni picchi di calore vicini ai 42 gradi.

L'iniziativa, arrivata quest'anno alla 4° edizione, ha l'obiettivo di contrastare il caldo e la solitudine, i due peggiori nemici dell'estate specialmente per i tanti anziani che restano in città. Durante tutto il periodo estivo, infatti la sede delle ACLI di Roma in via Prospero Alpino 20, rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 per tutti i nonni e le nonne di Roma.

Previste numerose attività e servizi gratuiti quali: corsi di informatica e sull'utilizzo dei tablet e degli smartphone, cineforum, sala lettura e prestito libri; spazio ludico ricreativo e giochi di società; laboratori del riuso creativo; aria condizionata; spazio ristoro con acqua e gelati e wi-fi gratuita. Quest'anno poi sarà possibile la misurazione della pressione. Inoltre, su appuntamento sarà attivo uno sportello di sostegno psicologico.

CALDO RECORD NELLA PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO

"E...state con noi - spiega Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e provincia - è una delle iniziative delle ACLI per sostenere la nostra città in un momento di grandi difficoltà non solo economiche, ma anche relazionali. In tale contesto le classi sociali più fragili ne fanno le spese a partire proprio dagli anziani che nel periodo estivo spesso sono soli e non sanno a chi rivolgersi. Abbiamo pensato ai Servizi più importanti da offrire alle famiglie nel periodo estivo sia con iniziative rivolte ai più piccoli con i centri estivi, sia con proposte rivolte alle nostre nonne e nonni mettendo a diposizione la nostra sede come snodo di socializzazione e relazioni vive".

"La FAP ACLI - aggiunge Francesco De Vitalini, presidente della FAP ACLI Roma - ha nel proprio DNA l'attenzione alla terza età soprattutto se fragile e in difficoltà. Per questo la nostra iniziativa per l'estate si inserisce in un programma di sostegno e affiancamento agli anziani che dura 365 giorni all'anno. E' certo che nei mesi estivi alcune criticità legate al mondo over 65 si accentuano e a volte si radicalizzano. Per questo abbiamo aderito con convinzione all'iniziativa delle ACLI di Roma che rappresenta una risposta concreta per combattere soprattutto la solitudine di tanti nonni e nonne di Roma".