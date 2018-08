Caldo a Roma: distribuite in città bottigliette d'acqua gratuite, ecco le fasce orarie più critiche

Anche oggi a Roma prevista ondata di calore di tipo 3. Caldo "con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Così recita il bollettino della Protezione Civile di Roma Capitale per oggi 8 agosto.

Uomini e donne della Protezione Civile di Roma Capitale capitolina e del Servizio Civile distribuiranno acqua. Disposti due gazebo con distribuzione gratuita di acqua in piazzale del Colosseo (Arco di Costantino) e in via dei Fori Imperiali, nelle fasce orarie più critiche (11:00-16:00).

La Protezione Civile di Roma Capitale ricorda che per "ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200".