Lancia oggetti contro la finestra della ex e prende a calci la porta di casa

"Compagno in escandescenza che prende a calci il portone e lancia oggetti contro la finestra". Questa la segnalazione diramata dalla sala operativa agli agenti della Polizia di Stato in servizio per il controllo del territorio nella zona del Prenestino.

Lancio di oggetti contro la finestra della ex

I poliziotti del reparto volanti immediatamente giunti sul posto, hanno notato un uomo che, identificato per un 39enne romano, all’interno del cortile condominiale con in mano alcuni frammenti di una mattonella, inveiva in direzione di una finestra sita al primo piano.

Poliziotti aggrediti al Prenestino

Alla vista degli operatori, ha rivolto il proprio atteggiamento violento ed aggressivo nei confronti dei poliziotti minacciandoli. La sua ira ha raggiunto l’apice quando dalla finestra del palazzo si è affacciata una donna la quale ha riferito di essere stata la sua compagna e di aver interrotto il rapporto con lo stesso perché sempre più violento nei suoi confronti probabilmente a causa di assunzione di alcool e droga ; anche a dire dei condomini le liti tra i due divenivano sempre più frequenti soprattutto per le continue richieste di soldi da parte del compagno.

Polizotti aggrediti anche in commissariato

Il 39enne, accompagnato negli uffici del commissariato Prenestino andava nuovamente in escandescenza e si scagliava contro un agente causandogli lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Arrestato dovrà rispondere del reato di minaccia, resistenza a pubblico ed estorsione.