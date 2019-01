Clochard investito e ucciso, la cagnolina Lilla ha un nuovo padrone: "L'avevo promesso a Nereo"

Lilla ha trovato un nuovo padrone e una nuova casa. Il meticcio nero di Nereo Gino Murari è stato adottato da Fabio, portiere dello stabile 35 di corso Italia, a due passi dal giaciglio dello sfortunato clochard investito nelle prime ore del mattino di lunedì da un'auto guidata uomo che non si è fermato.

Fabio - 43enne padre di 3 figlie e già proprietario di un altro cane, 'Jazz' - ha mantenuto la parola data tempo fa a Nereo: "Tempo fa- ha raccontato all'agenzia Dire Fabio, visibilmente commosso- mi accorsi che non usciva dalla sua tenda e mi preoccupai. Una volta appurato che stava bene gli dissi 'mannaggia a te, se ti succede qualcosa devo pure prendermi cura di Lilla'. Lui era felicissimo del mio interessamento e così gli feci la promessa".

Lilla sembra trovarsi bene nella sua nuova casa, è in salute e non si stacca mai da Jazz. Ma il suo sguardo è sempre rivolto al di là della strada. Li' dove fino a pochi giorni fa faceva capolino, immancabile, il suo amico di sempre e ora ci sono fiori, lettere e candele portati da tutto il quartiere che amava il 'clochard che legge'. "Appena apro la porta lui va li'- ha spiegato ancora Fabio- perche' da adesso in poi non smettera' mai di aspettarlo. Ma qui è felice, scodinzola e gioca. Sta nel suo territorio ed è come se non si fosse mai spostato da casa. Al canile aveva la coda tra le gambe e lo sguardo spento". "Se sono felice di aver mantenuto la promessa e di prendermi cura di Lilla? Lo sarei se Nereo fosse ancora tra noi". [fonte Agenzia Dire]