Cade da una scala e sbatte contro una ringhiera: ferito un 45enne

Questa mattina verso le ore 7:00, i Carabinieri della Stazione di San Polo dei Cavalieri sono intervenuti in un’abitazione di via delle pesche per un incidente domestico. Il proprietario, un 45enne del posto, mentre si trovava su una scala è caduto accidentalmente andando ad impattare su una ringhiera, ferendosi al braccio destro.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che richiedeva l’intervento dell’eliambulanza per trasportare il ferito presso il Policlinico "Umberto I" di Roma, dove veniva ricoverato in codice rosso, non in pericolo di vita. Accertamenti in corso a cura Carabinieri della Stazione di San Polo dei Cavalieri.