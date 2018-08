Viale Regina Margherita: cadono pezzi di intonaco dal cornicione del settimo piano

Sono caduti dal cornicione dell'ultimo piano di un palazzo. A venire giù dal settimo piano di un immobile dei pezzi di intonaco, poi finiti sul marciapiede sottostante. I fatti sono accaduti intorno alle 8:00 di questa mattina in viale Regina Margherita, al Nomentano. Nessuno è rimasto ferito. Allertati i soccorritori sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno svolto accertamenti mettendo in sicurezza l'area. Il tratto di marciapiede compreso fra piazza Rio de Janeiro e la via Nomentana è stato poi delimitato. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.