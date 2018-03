Via Casilina: albero di 20 metri crolla in strada, vigili del fuoco sul posto

Un albero di 20 metri è caduto in via Casilina, all'altezza del chilometro 31,500. E' successo, alle 17:30 circa, all'altezza dell'incrocio con via Colle Mobiletto a San Cesareo. Sul posto i Vigili del Fuoco con tre squadre.

I pompieri, dopo aver tagliato il pino caduto sulla sede stradale, hanno deciso di abbattere altri tre alberi posti nelle vicinanze, in imminente pericolo di caduta. Non ci sono persone ferite o mezzi coinvolti. La via Casilina è rimasta chiusa nei due sensi di marcia, per tutto il tempo necessario dell'intervento.