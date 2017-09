Prati, cade un ramo e si conficca nel parabrezza di auto in transito

Ancora un ramo che si stacca, ancora una tragedia sfiorata. Stavolta siamo Prati, in viale delle Milizie. Qui, poco prima delle 16.30, un ramo è caduto e si è conficcato nel parabrezza di un'auto in transito all'altezza di via Silvio Pellico. Illeso, per fortuna, il conducente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il I gruppo centro, ex Prati della polizia locale di Roma Capitale. Chiusa la corsia laterale di viale delle Milizie per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dell'alberatura. Secondo quanto informa Luce Verde il traffico è stato deviato sulla corsia preferenziale.