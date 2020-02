Giallo a Villa Spada: trovato cadavere avvolto dentro una coperta

Giallo a Villa Spada dove è stato rinvenuto un cadavere avvolto dentro una coperta. A trovarlo gli agenti del Gssu della Polizia Locale di Roma Capitale durante un servizio di controllo lungo gli argini del Tevere. Un corpo umano in avanzato stato di decomposizione, rinvenuto dagli uomini del Reparto Tutela Fluviale del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana in un'area poco visibile, sotto un ponte dell'area golenale del fiume, su via di Castiglion Fiorentino, all'altezza di via Salaria 903, nel territorio del III Municipio Montesacro.

Informata la Polizia di Stato sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, del commissariato Fidene Serpentara e gli investigatori della scientifica. Non ancora identificato, in quanto privo di documenti ed effetti personali, il cadavere dell'uomo è stato trovato avvolto dentro una coperta e sdraiato in posizione fetale sopra un materasso.

Nascosto fra la vegetazione in un incavo che si trova fra l'argine del fiume ed il depuratore Acea, secondo i primi accertamenti del medico legale il decesso dell'uomo risalirebbe ad almeno tre settimane.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti sull'identità della persona. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e traslata all'obitorio. In attesa dell'identificazione del cadavere è stata disposta l'autopsia.

Le successive analisi scientifiche stabiliranno le cause e tempi del decesso.