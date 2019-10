Giallo a Cinecittà: trovato corpo in stato di decomposizione in casa

Tragedia in via Tuscolana dove il corpo di un uomo in stato di decomposizione è stato trovato all'interno di un appartamento, all'altezza del civico 1400. A dare l'allarme alcuni residenti della palazzina che hanno allertato le forze dell'ordine nel pomeriggio del 21 ottobre.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato, oltre alla Scientifica e il medico legale. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi con gli investigatori che indagano. Sarà l'autopsia a determinare le esatte cause del decesso.