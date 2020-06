Tor Sapienza, macabro rinvenimento: cadavere abbandonato tra i cespugli

Macabro rinvenimento in via Renato Birolli, nella zona di Tor Sapienza, dove all'esterno di un impianto che produce birra è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Il corpo, "quasi mummificato" come riferiscono fonti della Questura di Roma, è stato trovato tra la vegetazione, a scoprirlo alcuni passanti che alle 14 circa dell'8 giugno hanno chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto gli agenti del Reparto Volanti e del Commissariato Prenestino, che indagano, e gli uomini della Scientifca. Sarà loro il compito di determinare sesso e identità del cadavere. Una volta fatte le analisi mediche del caso per risalire alle generalità, si cercherà poi di capire come sia morta la persona e perché era lì.