Alessandrino, rinvenuto un cadavere in via delle Spighe

Il cadavere di un uomo di 50 anni, di origini colombiane, è stato trovato, riverso a terra in strada, verso le 6 di questa mattina, in via delle Spighe 116 nel quartiere Alessandrino. A segnalarlo è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi. Da un primo esame del medico legale, sembra che sul corpo non siano state rilevate lesioni. L'ipotesi più accreditata per ora sarebbe quella di un malore, tuttavia la Procura ha disposto l'esame autoptico.