Ponte Tazio: cadavere tra le sterpaglie dell'Aniene, indagini in corso

Macabra scoperta questa mattina alle 10 all'altezza di Ponte Tazio, nel quartiere Montesacro. Passanti e operatori dell'Ama hanno allertato la Polizia per la presenza di un corpo senza vita nascosto tra i cespugli.

Sul posto, le volanti e il personale del 118, che hanno effettivamente ritrovato il cadavere tra le sterpaglie del fiume Aniene. Secondo i primi riscontri della Polizia Scientifica sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza o ferite. Le indagini tuttavia vertono su tutti i fronti e nessuna pista al momento è esclusa.

"Mentre camminavamo tra le sterpaglie abbiamo scorto una presenza: inizialmente non avevamo capito che si trattasse di una persona - hanno raccontato a RomaToday alcuni dei passanti che si sono imbattatuti nel corpo dell'uomo - ci siamo avvicinati e abbiamo visto un uomo steso in terra, abbiamo dunque deciso di controllare le condizioni ma era palese che non respirasse. Abbiamo chiamato subito il 118 nella speranza che ci fosse ancora qualcosa da fare. Purtroppo non è stato così".