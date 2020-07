Ostia, trovato cadavere di un uomo in spiaggia

Trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia di Ostia. Alle 2 di questa notte gli agenti della Polizia di Stato sono giunti sul lungomare Amerigo Vespucci, in coincidenza dello stabilimento la Bonaccia, in seguito a una segnalazione, e hanno rinvenuto il corpo senza vita di un 40enne.

L'uomo è stato trovato vestito ma addosso non aveva documenti che consentissero un'identificazione immediata. Da una prima ispezione è emerso che sarebbe morto poche ore prima del ritrovamento. Il corpo, su cui non sono stati riscontrati segni di violenza, giaceva in acqua proprio sulla riva. Indaga la Polizia.