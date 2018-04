Ponte delle Valli: riaffiora cadavere dal fiume Aniene

Il cadavere di una persona è riaffiorato questa mattina dal fiume Aniene. Il macabro ritrovamento poco dopo le 11:00 di oggi 26 aprile sotto al Ponte delle Valli. A segnalare la presenza di una sagoma di un uomo che galleggiava nel fiume all'altezza del ponte che divide la zona di Conca d'Oro (dal Quartiere Africano sotto via delle Valli un passante che ha poi allertato il 112.

Cadavere nel fiume al Ponte delle Valli

Segnalata la presenza del cadavere riaffiorato dal fiume Aniene, sul posto per il recupero della salma sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. In via delle Valli anche il personale del 118 e la polizia con uomini del commissariato Fidene Serpentara. Sul posto anche gli investigatori della Squadra Mobile e la polizia scientifica. Chiuso al transito pedonale il marciapiede di via delle Valli in direzione piazza Conca d'Oro.

Le operazioni di recupero del corpo sono ancora in corso.