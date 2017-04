Castel San Pietro Romano, per strada cadavere colpito da proiettili: si indaga per omicidio

Giallo a Castel San Pietro Romano, alle porte di Roma. Questa mattina, intorno alle 7, il cadavere di un uomo è stato trovato riverso sul ciglio della strada, via Soldati all'angolo con via Tende, al confine con il Comune di Palestrina. L'ha notato una passante che ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. L'uomo, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, non è ancora stato identificato. Una prima ispezione del medico legale effettuata sul posto ha accertato la presenza sul corpo di alcune ferite da colpi di arma da fuoco. I Carabinieri di Palestrina e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati indagano per omicidio.