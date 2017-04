Castel San Pietro Romano, 35enne ucciso a colpi di pistola: identificato il cadavere abbandonato

E' stato identificato il corpo dell'uomo rinvenuto ieri senza vita a Castel San Pietro Romano, al confine con il comune di Palestrina. Si tratta di V.I., un romeno senza fissa dimora di 35 anni. Alle sue generalità si è risaliti grazie alle impronte digitali. Secondo quanto si apprende, avrebbe precedenti per reati contro il patrimonio.

Il suo cadavere è stato trovato ieri mattina intorno alle sette da una passante in via Soldati all'angolo con via Tende. Un'ispezione del medico legale ha permesso di accertare la presenza di ferite da colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Da chiarire se sia stato ucciso nel luogo del ritrovamento oppure se sia stato trascinato lì. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Palestrina e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati. Si indaga per omicidio.

Il secondo in poche ore. Nella notte tra giovedì e venerdì, in via Simeri Crichi, durante un agguato in strada a colpi di pistola è morto un cittadino albanese di 43 anni.