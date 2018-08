Cadavere nel casolare abbandonato a Ponte di Nona: identificata la vittima, disposta l'autopsia

Si chiamava Petru Bancu l'uomo rivenuto cadavere in un casolare a Colle degli Abeti. Nato nel 1963 in Romania, era un senza fissa dimora che aveva trovato riparo nella struttura abbandonata che si trova in via delle Cerquete. Ritrovato in avanzato stato di decomposizione, la segnalazione alla polizia è arrivata da parta di un passante che ha avverito un odore nauseabondo provenire dal manufatto che si trova nella periferia est della Capitale.

Cadavere nel casolare abbandonato di via delle Cerquete

Intervenuti sul posto gli agenti delle volanti, dei commissariati San Basilio e Casilino Nuovo, il corpo dell'uomo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione al primo piano del casolare di Ponte di Nona. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, una volta terminati i rilievi da parte della polizia scientifica e del medico legale, la salma di Petru Bancu è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Trasferita nella sala mortuaria del Policlinico Tor Vergata è stata disposta l'autopsia per accertare con esattezza le cause della morte del 55enne.

Il boschetto di Colle degli Abeti

Il rivenimento del cadavere nell'area del 'boschetto' di Colle degli Abeti, riaccende i riflettori sulla situazione di insicurezza manifestata decine di volte nel corso degli anni da chi vive nel Piano di Zona Castelverde B4. Lontano appena 20 chilometri dal centro città, le abitazioni sono circondate dal degrado che si manifesta in discariche abusive, tombini aperti, auto cannibalizzate ed accampamenti abusivi. Una situazione denunciata innumerevoli volte dai residenti.

Degrado ed insicurezza in via delle Cerquete

A raccontare in pieno la situazione di insicurezza manifestata dagli abitanti della zona un episodio eclatante, avvenuto poco distante dal casolare nel quale è stato trovato il cadavere del senza fissa dimora romeno. Proprio nel boschetto di Colle degli Abeti, lo scorso mese di aprile, una donna residente poco distante bucò la ruota della sua auto. Lasciata la vettura al lato della strada con l'intento di cambiare lo pneumatico una volta passata la notte, la stessa ritrovò la vettura cannibalizzata dai ladri, dopo essere andata a riprenderla la mattina successiva.