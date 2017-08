Giallo sulla Tiburtina: camper in fiamme, all'interno un cadavere carbonizzato

Un cadavere carbonizzato in un camper andato a fuoco. Giallo a Villa Adriana di Tivoli dove i vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta dopo essere intervenuti per spegnere le fiamme che avevano avvolto e distrutto un caravan. I fatti alle 2:00 della notte del 17 agosto, nel parcheggio privato di una officina della via Nazionale Tiburtina, nella frazione del Comune della provincia nord est romana alle pendici della Città dell'Arte. Poi l'arrivo sul posto dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli.

A tingere di giallo il tetro rinvenimento l'identità della vittima, un uomo secondo i primi riscontri, privo di documenti. Identificato il proprietario del caravan andato a fuoco lo stesso, residente a Roma, ha però spiegato ai militari dell'Arma di aver portato il camper all'officina per farlo riparare. Chiuso l'esercizio commerciale per le ferie di agosto lo stesso ha quindi lasciato la "casamobile" nell'area di sosta del meccanico ed è tornato a casa in attesa della sua riapertura. Distrutto il camper dalle fiamme, le stesse hanno annerito le mura esterna della pizzeria vicino alla quale era parcheggiato il mezzo.

Disposta l'autopsia

Accertata la presenza di un corpo carbonizzato e di difficile identificazione, la salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria con la Procura di Tivoli che ne ha disposto l'esame autoptico all'istituto di medicina legale. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Tivoli. In attesa dell'esito dell'autopsia i militari dell'Arma mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Fra le ipotesi quella che l'uomo possa essere un senza fissa dimora che aveva trovato riparo nel camper per la notte, ma non si esclude la pista di un furto o di un tossicodipendente che aveva trovato un posto lontanto da occhi indiscreti all'interno del caravan. L'ennesimo giallo di questa estate.