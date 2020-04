Trovato cadavere in un capannone, la scoperta da parte del figlio

Tragico rinvenimento in un capannone industriale a Setteville di Guidonia dove è stato trovato il cadavere di un uomo, un cittadino cinese di 65 anni. La scoperta da parte del figlio dopo non essere riuscito a mettersi in contatto con il padre.

Il corpo privo di vita del 65enne è stato trovato venerdì 24 aprile in via Galileo Galilei, fra le zone di Albuccione e Setteville, lungo la direttrice della via Tiburtina. Con il capannone dove lavorava chiuso da dentro, il corpo privo di vita dell’uomo è stato rinvenuto vicino ad una scala.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e gli agenti del Commissariato di polizia di Tivoli. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, la salma dell’uomo è stata messa a disposizione del medico necroscopo.