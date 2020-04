Cadavere vicino i binari: identificata la vittima, è un giovane di Anzio

E' un 30enne di Anzio il giovane trovato privo di vita vicino i binari della linea ferroviaria regionale Roma-Nettuno nel primo pomeriggio del lunedì di Pasquetta sotto il cavalcavia Santa Teresa. Ad identificare la vittima, segnalata alle forze dell’ordine dal macchinista di un convoglio della linea Fl8, i familiari, dopo che la salma è stata traslata all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata.

Trovato privo di vita vicino la massicciata dei binari, sotto al ponte che passa sopra la linea ferroviaria sulla via Nettunense, sul corpo del giovane non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza, né ferite riconducibili ad un investimento ferroviario, aspetto questo accertato dal fatto che nessuno dei macchinistri dei treni in transito fra Nettuno e Padiglione abbia avvertito urti sul convoglio.

Privo di documenti, dall’apparente età di 25-30 anni, gli accertamenti sono stati svolti dagli investigatori della Polizia Ferroviaria del Compartimento del Lazio. Trovato all’altezza del cavalcavia del Comune di Anzio, i primi riscontri del medico legale hanno infatti indirizzato le cause della morte su una possibile caduta dal ponte ferroviario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Traslata la salma al PTV di Roma, nella mattinata di martedì sono stati i familiari del giovane ad identificarlo in un 30enne di Anzio. In attesa dell’esito dell’esame autoptico, gli investigatori propendono al momento per il gesto volontario.