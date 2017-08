Caccia all'uomo dopo speronamento all'auto dei carabinieri: catturati i fuggiaschi

Finisce con l'arresto la caccia ai due ladri che nel pomeriggio di ieri hanno seminato il panico a Santa Marinella. I malviventi, entrambi nati a Roma e residenti nella baraccopoli de La Monachina, sono stati infatti catturati dai carabinieri dopo essersi data alla macchia in un'area boschiva sulla via Aurelia.

Caccia ai ladri

I fatti avevano preso corpo intorno alle 13:00 del 10 agosto quando una Mercedes Classe B nera ha speronato un'auto dei carabinieri per poi darsi alla fuga sulla SS1. Abbandonata la vettura i due si sono poi dati alla macchia in un'area boschiva. Ad aiutare i militari dell'Arma ci hanno pensato anche dei testimoni che hanno fornito ai carabinieri indicazioni utili per risalire ai due fuggiaschi.

Elicottero in volo

Nascosti in un'area boschiva i carabinieri della Stazione di Santa Marinella e della Compagnia di Civitavecchia hanno quindi cominciato una massiccia battuta di ricerca nell'area richiedendo l'ausilio di un elicottero partito da Pratica di Mare. Ben nascosti nella vegetazione, i militari hanno quindi teso loro una trappola, facendo allontanare il mezzo aereo dall'area. Una giusta intuizione con i due che, una volta visto andare via l'elicottero, hanno pensato di essere riusciti a cavarsela. Una volta usciti sulla via Aurelia hanno però trovato le forze dell'ordine che li stavano aspettando.

Bagagli rubati ad uno stabilimento balneare

Identificati per due uomini di 45 e 24 anni, nella Mercedes, intestata alla moglie del 45enne, i carabinieri hanno rinvenuto dei bagagli che erano stati da poco rubati ad alcuni turisti su una spiaggia del litorale di Santa Marinella. Arrestati con le accuse di furto, violenze e resistenza a pubblico ufficiale i due sono stati associati al carcere di Civitavecchia.