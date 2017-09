Blitz nei locali della vita notturna, è giro di vite sui buttafuori: decine gli irregolari

Vita notturna nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. I militari hanno avviato un monitoraggio delle persone addette ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi: i cosiddetti "buttafuori”.

Personale spesso reclutao senza formazione e senza verificarne il possesso delle prescritte autorizzazioni.

L'omicidio di Giuseppe Galvagno all'Eur

Lo specifico controllo dei Carabinieri, alla luce dei recenti fatti di cronaca, ultimo in ordine di tempo a Roma l’episodio che ha visto coinvolti proprio degli operatori di sicurezza per la morte di Giuseppe Galvagno fuori da una discoteca all’Eur, offre la possibilità di acquisire elementi utili per tenere sotto controllo questo problematico contesto. L'obiettivo è quello di condurre tutti i gestori dei locali notturni romani a dotarsi di personale qualificato per il controllo degli ingressi, in linea con la normativa vigente.

Controlli sui buttafuori dei locali romani

Sono stati già 38 i locali notturni, a Roma e Provincia, passati sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri; tra questi, per un totale di 265 buttafuori controllati, sono state riscontrate irregolarità in 20 locali.

Buttafuori irregolari: il blitz dei Carabinieri

Nel corso delle verifiche, grazie alla collaborazione dell’ufficio preposto della Prefettura di Roma, i Carabinieri hanno infatti “pizzicato” 42 addetti alla security non in regola.

36 sprovvisti - perché mai richiesta - dell’iscrizione nell’elenco della Prefettura di Roma, prevista espressamente dalle leggi in materia di Pubblica Sicurezza, tra i quali 4 risultati con precedenti penali; 2 con l’iscrizione scaduta nell’elenco della Prefettura e mai rinnovata; 1 con l’iscrizione revocata perché in passato trovato in servizio con un manganello; 3 risultati coinvolti in vicende di droga, minacce e lesioni, soggetti per i quali i Carabinieri hanno richiesto la cancellazione dall’elenco Prefettizio.

Sanzioni per la security non in regola

Gli addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo illegali sono stati contravvenzionati con una sanzione amministrativa di 1666 euro cadauno. Stessa sanzione per i titolari dei locali, moltiplicata però per ognuno degli addetti alla security non in regola che avevano impiegato.

Controlli amministrativi per i locali di Roma

Alla prevenzione nel settore dei servizi di controllo, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, si sono affiancati i controlli amministrativi, con la collaborazione dei reparti specializzati dell’Arma come il Nas e il Nil, diretti a verificare la sussistenza del rispetto dei parametri imposti dalle norme in molteplici ambiti: aspetti sanitari, quali la tenuta di attrezzature e locali di servizio; misure di sicurezza da applicare per la tutela degli utenti del locale; rispetto del limite di tolleranza acustica, che incide sulla tranquillità pubblica; la regolarità delle posizioni lavorative degli addetti.

La notte di Roma tra guida in stato d'ebbrezza, abusivi e stupefacenti

Per la sicurezza stradale sono stati eseguiti posti controlli alla circolazione nei pressi dei locali controllati, sorprendendo 11 persone alla guida in stato di ebrezza alcolica, successivamente denunciate. Nei parcheggi dei locali, i Carabinieri hanno anche smascherato 11 parcheggiatori abusivi che sono stati contravvenzionati.

Nel corso dei controlli 21 giovani sorpresi mentre consumavano sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.