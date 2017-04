Bus turistici irregolari e senza permessi Ztl: multe per 2700 euro

Continuano i controlli sui bus turistici a Roma. Oltre alle sanzioni già in applicazione a mezzo telecamere, attive dal 17 gennaio scorso su 21 varchi, pattuglie provenienti dal GPIT, reparto Squadra Vetture, e dal gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale hanno incrementato i controlli all'interno della Ztl.

Nel periodo dal 3 al 12 aprile sono stati fermati e verificati 58 bus turistici: di questi 11 erano sprovvisti di permesso Ztl, mentre altri 30 presentavano altre irregolarità, tra cui il cronotachigrafo, carte di circolazione irregolari o mancanza di documenti. Il totale dei verbali irrogati per queste attività è di 2764 euro.

Oltre ai bus turistici, il Comando Generale ha disposto una attività di verifica per il rispetto delle aree pedonali, soprattutto in centro: qui le pattuglie hanno controllato sinora 53 delle 145 aree pedonali del centro storico, sanzionando tutti i veicoli parcheggiati senza titolo o in transito illegale, ossia senza contrassegno invalidi. Da questa attività sono sono scaturiti 513 verbali, con sanzioni che vanno da 41,00 a 169,00 euro.