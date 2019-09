Caldaie, pannelli e pezzi di auto: l'autista di bus internazionali è corriere di oggetti rubati

Trasportava in Moldavia merce rubata in Italia, sul bus che guidava. I Carabinieri della stazione di Torrino Nord, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno effettuato una massiccia attività di controllo in piazzale Tarantelli, presso l'area di sosta frequentata da corrieri privati, per la spedizione di merce destinata ai paesi dell'est Europa.

Nel corso delle attività, i militari hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, per il reato di ricettazione, un moldavo di 43 anni, conducente di autobus di tratte internazionali.

Durante i controlli a bordo del veicolo diretto in Moldavia, i Carabinieri hanno rinvenuto: 4 caldaie elettriche di ultima generazione, 3 pannelli solari, una betoniera, varie scale e attrezzi da cantiere, per un valore di circa 20mila euro, quest'ultimi risultati provento di un furto avvenuto la notte prima all'interno di tre cantieri edili, due portiere laterali di un'auto Toyota Lexus e un pacco batteria motore elettrico autovettura Toyota Prius.